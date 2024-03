Matchs amicaux des Lions : Abdou Diallo forfait !

Le défenseur central Abdou Diallo a été contraint de se retirer des prochains matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin, prévus respectivement les 22 et 26 mars. Cette décision a été prise en raison d'une blessure au genou dont le joueur souffre actuellement.

Abdou Diallo, qui devait initialement rejoindre l'équipe nationale du Sénégal en France, ne pourra malheureusement pas se joindre à ses coéquipiers.



Selon les informations fournies par wiwsport, il ressent une douleur au genou qui nécessite un repos et des soins appropriés. Cependant, Diallo ne devrait pas être remplacé vu que de jeunes défenseurs tels que Arouna Sanganté et Mikaïl Faye ont été appelés dans le groupe par le coach Aliou Cissé. Ces matchs seront une occasion pour l'entraîneur de tester de nouvelles combinaisons et de donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui pourraient saisir cette opportunité pour se montrer à leur avantage.