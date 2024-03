Matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin : La liste de Cissé attendue ce vendredi…

Aliou Cissé dévoilera la liste des joueurs pour les matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin lors d'une conférence de presse le vendredi 15 mars à 10h00. Les rencontres auront respectivement lieu les 22 et 26 mars prochain à Amiens (France.)



Après leur élimination en huitièmes de finale de la CAN 2024 par la Côte d'Ivoire, les Lions, sous la direction d’Aliou Cissé qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, cherchent à se renouveler. Des jeunes talents comme Amara Diouf de Génération Foot pourraient être convoqués pour cette première sortie post-élimination.



Notons que des binationaux tels que le défenseur Arouna Sangante (Le Havre, L2 France) ou encore le milieu de terrain, Habib Diarra (Strasbourg, L1 France) sont toujours dans le viseur de la fédération.