Matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran : Aliou Cissé fait appel 29 joueurs dont Noah Fadiga, Pathé Ciss et Nicolas Jackson… Krepin de retour, Saliou Ciss out !

Aliou Cissé vient de publier sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Bolivie (à Orléans) et l’Iran (en Slovénie) respectivement les 24 et 27 septembre dans le cadre de deux rencontres amicales. Une liste de 29 joueurs qui, comme on pouvait s’y attendre comporte quelques changements dus aux nombreux cas de blessures et autres circonstances ayant éloignés certains Lions de la Tanière.

C’est ainsi que le fils de Khalilou Fadiga l’ancien international sénégalais, Noah Fadiga a été convoqué pour la première fois de même que le gardien de but de Clermont, Mory Diaw ou encore Moussa Niakhaté, Ismael Jakobs, Nicolas Jackson qui vont honorer leur première sélection.

Malgré sa blessure, Edouard Mendy a été quand même convoqué par Cissé de même qu’Alfred Gomis qui ne joue plus vraiment en club. Saliou Ciss sans club a été écarté du groupe de même que Famara Diedhiou et Habib Diallo qui n’ont pas été convoqués par Cissé.

Gardiens :

Edouard Mendy, Seny Dieng, Alfred Gomis, Mory Diaw



Défenseurs :

Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Formose Mendy, Fodé Ballo-Touré, Noah Fadiga, Moussa Niakhaté



Milieux :

Pape Guèye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Krepin Diatta



Attaquants :

Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Demba Seck, Boulaye Dia, Keita Baldé, Demba Seck, Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson, Pathé Ciss