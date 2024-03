Matchs amicaux : Aliou Cissé convoque 31 Lions dont Amara Diouf et deux nouveaux binationaux !

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Aliou Cissé a révélé la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin. Parmi les 31 Lions appelés, on retrouve deux nouveaux binationaux, Habib Diarra, franco-sénégalais, et Arouna Sanganté, franco-sénégalais, qui porteront pour la première fois les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal.



Une autre nouveauté dans cette liste, qui regroupe tous les joueurs clés, est la convocation historique d'Amara Diouf, âgé de seulement 15 ans, en équipe A. Il convient également de noter le retour de Dion Lopy, qui avait manqué la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Les rencontres amicales auront lieu respectivement les 22 et 26 mars prochains à Amiens, en France.