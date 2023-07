Match interrompu en demi-finale de Coupe du Sénégal : GFC lourdement sanctionné, le Jaraaf passe en finale, 3 millions d’amende et un huis clos pour chacune des équipes…

La commission fédérale de discipline de la fédération sénégalaise de football (Fsf) s’est prononcée suite aux échauffourées qui avaient éclaté lors de la demi-finale de coupe du Sénégal, qui opposait Guediawaye FC au Jaraaf de Dakar, le 19 juillet dernier. Des heurts qui avaient provoqué l’interruption du match. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que les sanctions ont été très lourdes pour les deux équipes.



Mais, Guediawaye FC dont les joueurs avaient empêché le déroulement de la partie après un penalty litigieux, a payé un lourd tribu avec la perte du match sur tapis vert et 3.000.000 fcfa d’amende en plus un match à huis clos. Plusieurs joueurs et dirigeants ont aussi été suspendus. Des sanctions ont été également infligées au Jaraaf qui devra s’acquitter d’une amende de 3.000.000 fcfa ainsi que d’un match à jouer à huis clos …



La commission de discipline de la FSF, au regard des rapports transmis par les arbitres, les commissaires et superviseurs de ladite rencontre, ont souligné plusieurs infractions au stade Ibrahima Boye de Guediawaye dont l’homologuation est actuellement suspendue. Le communiqué de la FSf informe que : « le match comptant pour la demi-finale de la Coupe du Sénégal opposant GFC vs Jaraaf n'a pas pris fin. En effet il a été arrêté à la 117ème minute de jeu suite à un pénalty sifflé pour Jaraaf et c'est à ce moment que les joueurs et dirigeants ont commencé à avoir une attitude irresponsable. En effet, ils se sont rués dans l'aire de jeu occasionnant un arrêt momentané puis définitif car la sécurité de tous les acteurs était menacée. Il en est de même pour les supporters de GFC ils ont envahi la pelouse nous traitant de tous les noms pire encore mon arbitre assistant 2 El Hadji Malick SAMBA a été agressé et sérieusement blessé à la lèvre supérieure » ont dénoncé les arbitres dans leur rapport transmis à la commission fédérale de discipline de la FSF.



Des agissements qui ont poussé les autorités en charge du football sénégalais à sanctionner sévèrement GFC de même que le Jaraaf… « La commission fédérale de discipline donne match gagné par pénalité à ASC JARAAF, donne match perdu par pénalité à GUEDIAWAYE FC, Suspend jusqu'à comparution et décision à venir les sieurs : Baye Modou GUEYE, Mame Mor SALL, Ismaila SONKO, Mahfou KANDE et Ibou DIENG. » Le Jaraaf se qualifie en finale de la coupe du Sénégal 2023 et jouera contre le stade de Mbour.



En outre des sanctions financières ont aussi été prononcés avec un paiement obligatoire avant le prochain match des deux équipes. « la commission fédérale de discipline inflige une amende de 3.000.000 F CFA (Trois Millions) francs à chacun des deux clubs, immédiatement payable et au plus tard avant le prochain match de chacune des deux équipes… Inflige un match à huis clos, avec sursis, à chacun des deux clubs. »



Notons que des joueurs tels que « Papy Assane DIOP (Licence n° 006869M00) et Abdou Aziz NDIAYE (Licence n°17313M05) » ont pris une suspension de deux (2) matches. La commission de discipline a également déploré ce qu’ils ont qualifié de : « pratiques occultes ou mystiques communément appelées « Xons » à l'intérieur, aux abords immédiats du stade » de la part des deux équipes.