Match de « Tagato » avec les Lions, le message fort de Pape Gueye et Aliou Cissé au public sénégalais

« Venez nombreux nous soutenir même si c’est un lundi et que ce n’est pas évident », Aliou Cissé espère retrouver un public nombreux, ce lundi 8 janvier (18h00) pour les besoins de la rencontre amicale entre les Lions de la Teranga et la selection nationale du Niger. Un « Tagato» comprenez un au revoir avant le départ des Lions en direction de la capitale ivoirienne. En 2018 avant le mondial et puis en 2021 lors de la précédente CAN, le public avait reproché à la fédération de football l’absence de match à domicile en guise de « Tagato. » De son côté, le milieu de terrain Sénégalais, Pape Gueye, a tendu la main aux supporters sénégalais allant même jusqu’a les comparer aux public chaud bouillant de l’Olympique de Marseille.