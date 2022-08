Match amical : Le Sénégal face à la Bolivie le 24 septembre puis contre l’Iran le 27…

Comme pressenti depuis quelques jours, le Sénégal et la Bolivie vont s’affronter le 24 septembre en perspective de la préparation de la coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre.)



Une information qui a été officialisée par la fédération bolivienne de football, ce jeudi, via le compte Twitter officiel de ladite instance. « La fédération bolivienne de Futbol finalise un match international face à l’équipe sénégalaise », peut-on lire.



Cette affiche amicale aura pour cadre l’Autriche, le pays hôte du match qui opposera les champions d’Afrique 2022 à la modeste Bolivie classée 81ème au classement FIFA là où le Sénégal flirte avec le top 15, avec une 18ème place mondiale.



Il s’agit là du premier sparring-partner des Lions qui devraient normalement jouer contre l’Iran, trois jours plus tard, le 27 septembre toujours en Autriche.