Match à huis clos contre le Soudan Sud, Cissé ne digère toujours pas la sanction de la FIFA …

À la suite de la double confrontation entre le Sénégal et l’Égypte en fin mars 2022, pour les besoins des rencontres de barrages du mondial Qatar 2022, les incidents extra sportifs, survenus au Caire et puis à Dakar, avaient donné lieu à des sanctions de la FIFA. Malheureux, le Sénégal avait pris très cher avec une amende de 172 millions de FCFA et un match à huis clos.

Une décision incompréhensible selon Aliou Cissé qui s’en est plaint ce vendredi, après avoir annoncé sa liste de Lions convoqués pour la réception du Soudan Sud (le 18 novembre, à huis clos au stade Abdoulaye Wade) et au Togo le 21 novembre.

Déçu pour le peuple sénégalais qui va devoir regarder les Lions à travers la télévision nationale, El Tactico n’a pas manqué de rappeler : « Il ne faut pas oublier qu’avant le match retour contre l’Égypte, il y a eu quelque chose qui s’est passé au match aller, en Egypte. Je ne cautionne rien du tout, mais la suspension est lourde par rapport à ce qui s’est passé », regrette-t-il.

Pour la première fois depuis l’inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en février 2022, les champions d’Afrique en titre vont jouer dans un calme plat, sans le fameux 12eme Gaïndé. « C’est difficile. On n'arrive pas à le digérer, ce match à huis clos. Le Sénégal a toujours été un exemple en terme d’éducation et de fair-play. Durant la coupe du monde 2018 le Sénégal avait reçu le prix « Fair-play » décerné aux supporters et à la sélection. Idem pour la CAN 2022 durant laquelle on a été exemplaire », argue El Tactico.

Alors que la fédération sénégalaise de football et son président, Augustin Senghor, ont tout tenté pour obtenir un allègement de la sanction, il semblerait que le coup soit déjà parti. « On a besoin de nos supporters. L’équipe nationale a besoin de soutien, priver les supporters de cela est inadmissible ! J’espère que ce sera la dernière fois. On a toujours été un exemple en tant que sénégalais… Nous allons devoir nous passer des supporters et cela nous rend triste mais on va devoir s’y faire », s’est résolu Aliou Cissé.