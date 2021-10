Matar Bâ sur le décès de Joseph Koto : « Le Sénégal a été secoué par cette douleureuse nouvelle... »

Le ministre des sports, Matar Bâ, était chez l'ancien international disparu, Joseph Koto pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. En compagnie d'une forte délégation dont le président de la FSF, ils ont tenu à témoigner leur soutien aux proches de Koto...



" Je me suis rendu à la maison mortuaire tout à l'heure, avec le ministre de l'urbanisme, Abdoulaye Sow, en compagnie du président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et l'ensemble des responsables du sport sénégalais. Un soldat est tombé aujourd'hui... Un grand modèle de serviteur dans son domaine vient de nous quitter", a-t-il regretté.



À la suite de ce geste symbolique, le patron du sport sénégalais ajoutera ceci : " Le Sénégal a été secoué par cette douleureuse nouvelle, la disparition de Joseph Koto qui a été brutalement arraché à notre affection... C'est pourquoi au nom du mouvement sportif, je voudrais présenter mes condoléances et présenter les condoléances du président Macky Sall."