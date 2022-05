Matar Ba, ministre des Sports : « Le trophée de la CAN est pour tous ceux qui, dans tout le pays, ont supporté l’équipe nationale »

« Le trophée de la CAN est pour tous ceux qui, dans tout le pays, ont supporté l’équipe nationale », a déclaré hier le ministre des Sports. Le patron du Sport sénégalais, qui présidait le lancement du « Trophy Tour », renseigne que la présentation de la Coupe aux populations de l’intérieur du pays, qui va débuter très prochainement, est « une réponse aux instructions du président de la République ».



Et le ministre d’ajouter : « Une cérémonie officielle de présentation du trophée aura lieu dans chaque région selon les modalités définies par les autorités administratives ». Selon Matar Bâ, le trophée de la CAN est « une victoire pour tous » les sénégalais.



« Nous sommes tous des sénégalais d’égale dignité et le trophée est pour tous. Nous avons un président de la République qui désire investir dans le Sport », a-t-il ajouté.