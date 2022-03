Matar Bâ invite les acteurs de la course hippique à travailler dans un climat serein et apaisé : « Nguène di Mougnalanté ! »

Le ministre des sports, Matar Bâ, a procédé à l’installation du bureau du Comité National de Gestion (Cng) des Courses Hippiques, ce lundi après-midi. Une cérémonie officielle au cours de laquelle, Cheikh Tidiane Niang, président du CNG, a été reconduit comme président après cinq mandats de deux ans déjà exécutés. Soulignant les querelles internes et autres tensions qui ont fini de rendre le CNG incontrôlable, le ministre a exigé plus d'échanges et de coopération au sein du bureau exécutif et du comité directeur : "Nguène di Mougnalanté !"