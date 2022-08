Matar Ba : « Les populations n'ont pas sanctionné le président Macky Sall, mais ceux qui sont... »

Matar Ba, le ministre des sports et maire de Fatick, a profité ce mardi, de la cérémonie de remise de drapeau à la délégation sénégalaise devant prendre part aux jeux islamiques (du 9 au 19 août en Turquie) pour se prononcer sur les élections législatives du 31 juillet.



« Nous avons été victorieux dans des circonscriptions et perdants dans d’autres. Mais le plus important, c’est que dans une compétition, il faut toujours y aller avec engagement et détermination, une fois terminée c’est à nous d’en tirer tous les enseignements et voir ce qui n’a pas marché pour pouvoir rectifier le tir. D'après ce que j’ai vu, les populations n'ont pas sanctionné le président Macky Sall, mais ceux qui sont entre le président et les populations. »



Une manière pour le coordonnateur du comité électoral communal de Fatick de dire que certains responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar devraient revoir leurs copies…