Matam : un accident fait deux morts et plusieurs blessés à nakara

Un accident a fait deux morts et plusieurs blessés jeudi, vers 3 heures du matin, à 5 km de la sortie de Nakara, un village situé sur la route qui mène vers Ranérou Ferlo (nord), a appris l’APS auprès des sapeurs-pompiers de Matam. Il s’agit d’un bus qui avait quitté Dakar pour se rendre à Bakel, qui a percuté un camion transportant des bombonnes de gaz avant de se renverser, faisant ainsi 35 victimes dont deux corps sans vie, selon la même source. Les corps sans vie et les blessés graves ont été acheminés à l’hôpital de Ourossogui et les blessés légers au district de Ranérou Ferlo.