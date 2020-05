Matam / Lutte contre la Covid-19 aux Agnams : La résilience du député-maire Farba Ngom face à la crise.

La maladie à coronavirus a provoqué une véritable difficulté qui permet ainsi, aux différents peuples affectés, de pouvoir opter pour des stratégies de sortie de crise. Au Sénégal, depuis le début de la crise, le président de la République a appelé le peuple sénégalais à faire face, sans distinction aucune, à cette crise sanitaire qui secoue le monde depuis quelques mois. Il a par ailleurs annoncé une somme de 1.000 milliards, pour faire face à cette pandémie qui aura inéluctablement des répercussions économiques. C'est ainsi que plusieurs hommes politiques, et en première ligne ses partisans , ont apporté leur soutien aux populations touchées par la crise.



C'est dans cette optique que le député-maire des Agnams, Farba Ngom, a mis la main à la pâte pour soutenir une fois de plus la région de Matam et en particulier sa commune, les Agnams. Mais dans ce contexte sanitaire particulier, cet appui aura un cachet spécial, car coïncidant avec cette épidémie qui a touché plusieurs secteurs économiques.



Dans le cadre du soutien alimentaire, le député-maire des Agnams a ainsi doté 3.750 foyers sur les 4.646 qui ont été initialement listés. Ces foyers "approvisionnés" par Farba Ngom, n'étaient pas de potentiels bénéficiaires; mais le maire des Agnams, mesurant l'empleur de cette crise et des différents dégâts qu'elle a causés, sans oublier ces familles vulnérables qui en souffrent, a jugé nécessaire de leur venir en appoint pour les soulager. Ces foyers ont reçu chacun, de la part du député-maire, un sac de riz, 5 litres d’huile, 5 kilos de sucre et la somme de 10.000 F cfa.



Farba Ngom qui ne s'est pas limité à cet acte, a par ailleurs dégagé une enveloppe de 5 millions pour la commune de Thilogne.



Concernant les mesures de prévention de la maladie, les 26 communes que compte la région de Matam ont chacune reçu un don de 1000 masques, soit 26.000 masques. Pour la commune des Agnams, dont Farba Ngom est le maire, 24.000 masques ont été distribués, soit un totat de 50.000 masques qui ont été livrés aux populations pour mieux lutter contre la propagation de la Covid-19.



Cette cérémonie de distribution a vu la présence de plusieurs autorités locales telles le préfet, le sous préfet, le maire, le président du Conseil départemental ainsi que le maire de Oury Fondé.