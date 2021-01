Massamba Cissé (Entraîneur AS Pikine) : « L’équipe a fait preuve de caractère contre Gorée »

Deuxième de Ligue 1 après deux journées jouées, l’AS Pikine va bien. Les hommes de Massamba Cissé n’ont pas fait dans le détail contre Gorée dominée (3-1.) Selon l’analyse d’après match du coach de l’ASP, son équipe a fait preuve de caractère et de maturité.



« Le point du nul obtenu lors de la première journée a toute sa valeur suite à ce succès 3-1 contre Gorée. Après avoir été menée au score d’entrée, l’équipe a fait preuve de caractère contre Gorée. Ils ont pris leurs responsabilités pour pouvoir revenir et gagner le match. »



Un peu malmené par le pressing haut et l’engagement des visiteurs, Pikine a dû délaisser le ballon pour procéder par contre-attaque révèlera « Mass. » « C’est vrai que Gorée a réussi une bonne entame de match et c’est la raison pour laquelle nous avons encaissé un but contre le cours de jeu.



Mais, nous avons su réagir à temps… La réaction de Gorée à la seconde période était attendue, nous devions les contenir pour pouvoir mieux les contrer. C'était une option tactique de notre part », une option qui s’avérera payante.



En outre, il insistera sur la nécessité de travailler sur la stabilité des performances de son équipe tout au long de la saison. « Nous ferons en sorte de maintenir la cadence. Et surtout faire en sorte d’être plus souverain à domicile. Nous avons une équipe jeune mais l’ambition du club est grande… »