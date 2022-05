Marseille : Un différend familial au sein d’une famille sénégalaise à l'origine du décès du père.

Un homicide vient de plonger la communauté sénégalaise vivant à Marseille (France) dans la tristesse avec la mort d’un chef de famille. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce drame survenu dans le centre de la ville serait lié à un différend familial. Une altercation qui serait à l'origine du décès de la victime, tuée par arme blanche, dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 mai 2022, dans le quartier Belsunce, à proximité de la Canebière, rapporte La Provence.



Selon ladite source, les faits se sont déroulés, vers minuit, à la rue du Tapis Vert. Mais les circonstances réelles restent encore à être déterminées. Il s’agit du troisième meurtre enregistré à Marseille en moins de 48 heures dans la nuit de mardi à mercredi. Concernant cette affaire, il est apparu que ce sont, en effet, des voisins qui ont alerté la police.



Une fois sur les lieux du crime, les enquêteurs ont découvert plusieurs membres d’une même famille d’origine sénégalaise (deux fils et leur mère) tous blessés. Un des fils pourrait souffrir de troubles psychiatriques, ont indiqué nos confrères de La Provence qui citent des sources anonymes. Ces dernières soupçonnent le ‘’fils malade’’ d’avoir porté le ou les coups de couteau mortels au père de famille. L’âge de ce dernier n’a pas été précisé, mais elle pourrait avoir une cinquantaine d’années, renseigne ladite source qui signale qu’une enquête a été ouverte.



C’est ce qui explique d’ailleurs l’érection d’un périmètre de sécurité pour permettre la réalisation de constatations de police technique et scientifique sur place, durant une partie de la nuit, par la sécurité publique.



Le commissaire de permanence ainsi qu’un représentant du parquet de Marseille ont effectué le déplacement sur les lieux. L’enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Elle visera à déterminer les circonstances précises du drame après audition de l’ensemble des membres de la famille et des voisins, a appris Dakaractu.