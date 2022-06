Marseille : Bamba Dieng désigné « pépite » de la saison en Ligue 1…

Après avoir remporté le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1, Bamba Dieng a été une fois de plus célébré en L1 où il a été désigné « Pépite » de la saison par les supporters. Selon le Phocéen, Bamba Dieng comptabilise plus de 22.000 votes, largement devant ses concurrents.

L’attaquant international Sénégalais qui a décidé de rester avec l’Olympique de Marseille malgré les nombreuses sollicitations, boucle ainsi une belle saison sur le plan individuel avec comme cerise sur le gâteau la CAN remportée cette année avec les Lions de la Teranga.