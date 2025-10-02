Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation

Le Royaume du Maroc a mis en place, depuis le début du mois d’octobre, une nouvelle procédure imposant aux ressortissants étrangers de s’inscrire sur la plateforme de l’AEVM (Autorisation Électronique de Voyage au Maroc) pour obtenir un visa d’entrée sur son territoire.



Cette nouvelle mesure, qui concerne désormais les Sénégalais, jusque-là exemptés de demande de visa, entraîne de nombreux désagréments. Plusieurs ressortissants sénégalais ont en effet été bloqués dans des aéroports avant d’être rapatriés à leurs frais, leurs demandes d’autorisation ayant été rejetées.



Dans un groupe Facebook dédié aux Sénégalais vivant au Maroc, un membre témoigne : « Une mère a dû voyager seule, séparée de son enfant de deux ans, faute d’avoir obtenu l’autorisation. Je conseille vivement de ne pas valider son billet avant d’avoir reçu l’accord préalable. Sans cela, vous serez bloqué à l’aéroport de départ ou d’arrivée. »



Selon les témoignages recueillis, certains voyageurs voient leurs demandes validées pour une durée limitée de seulement deux mois, tandis que d’autres se retrouvent systématiquement refusés, sans explication claire.



Une situation qui suscite l’inquiétude au sein de la diaspora sénégalaise au Maroc, qui appelle les autorités à assouplir et clarifier les procédures, surtout à l’approche de la CAN, afin de permettre aux supporters de voyager en toute sérénité.

