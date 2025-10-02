Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation


Maroc : Des failles dans l’AEVM, des Sénégalais bloqués ou rapatriés faute d’autorisation

Le Royaume du Maroc a mis en place, depuis le début du mois d’octobre, une nouvelle procédure imposant aux ressortissants étrangers de s’inscrire sur la plateforme de l’AEVM (Autorisation Électronique de Voyage au Maroc) pour obtenir un visa d’entrée sur son territoire.

Cette nouvelle mesure, qui concerne désormais les Sénégalais, jusque-là exemptés de demande de visa, entraîne de nombreux désagréments. Plusieurs ressortissants sénégalais ont en effet été bloqués dans des aéroports avant d’être rapatriés à leurs frais, leurs demandes d’autorisation ayant été rejetées.

Dans un groupe Facebook dédié aux Sénégalais vivant au Maroc, un membre témoigne : « Une mère a dû voyager seule, séparée de son enfant de deux ans, faute d’avoir obtenu l’autorisation. Je conseille vivement de ne pas valider son billet avant d’avoir reçu l’accord préalable. Sans cela, vous serez bloqué à l’aéroport de départ ou d’arrivée. »

Selon les témoignages recueillis, certains voyageurs voient leurs demandes validées pour une durée limitée de seulement deux mois, tandis que d’autres se retrouvent systématiquement refusés, sans explication claire.

Une situation qui suscite l’inquiétude au sein de la diaspora sénégalaise au Maroc, qui appelle les autorités à assouplir et clarifier les procédures, surtout à l’approche de la CAN, afin de permettre aux supporters de voyager en toute sérénité.

Autres articles
Jeudi 2 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA

Dérives sur les plateaux de télé : Les mises en garde du CNRA - 02/10/2025

Licenciement des travailleurs de TALIX MINES : Suite à la question écrite du député Mbaye Dione, le Ministère du travail adresse une mise en demeure à l’entreprise

Licenciement des travailleurs de TALIX MINES : Suite à la question écrite du député Mbaye Dione, le Ministère du travail adresse une mise en demeure à l’entreprise - 02/10/2025

Autonomisation des femmes dans la cybersécurité : le plaidoyer de Macky Sall au forum de Riyad

Autonomisation des femmes dans la cybersécurité : le plaidoyer de Macky Sall au forum de Riyad - 02/10/2025

Ziguinchor : L'ouverture du marché Tilène reportée

Ziguinchor : L'ouverture du marché Tilène reportée - 02/10/2025

Rentrée scolaire 2025 : les orientations du chef de l’État

Rentrée scolaire 2025 : les orientations du chef de l’État - 02/10/2025

Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé)

Audace, réformes et sacrifices: la voie pour redresser l’économie nationale ! (Par Idrissa Fall Cissé) - 02/10/2025

Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

Découverte macabre à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba - 02/10/2025

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30

PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30 - 02/10/2025

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans

Bijoux disparus , marabouts et séquestration : la descente aux enfers d’une domestique de 18 ans - 02/10/2025

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament

Dakar – Boulevard Centenaire : la police et l’ARP font tomber une mafia chinoise du faux médicament - 02/10/2025

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté

Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes - 01/10/2025

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un "crime de piraterie et de terrorisme" - 01/10/2025

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains - 01/10/2025

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal - 01/10/2025

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes - 01/10/2025

Media : France Médias Monde lance ZOA

Media : France Médias Monde lance ZOA - 01/10/2025

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale)

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale) - 01/10/2025

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap - 01/10/2025

Les militants de la flottille pour Gaza disent être

Les militants de la flottille pour Gaza disent être "encerclés par des navires de guerre israéliens" - 01/10/2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025 - 01/10/2025

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ ) - 01/10/2025

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad - 01/10/2025

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage - 01/10/2025

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc - 01/10/2025

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad - 01/10/2025

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall)

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall) - 01/10/2025

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall - 01/10/2025

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience - 01/10/2025

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

RSS Syndication