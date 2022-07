Maroc / 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone : Le Leadership féminin au sein des médias et le rôle des médias dans le renforcement du Leadership féminin au cœur des travaux.

Benguérir (Maroc) accueille cette année les 49èmes Assises de l'Union Internationale de la presse francophone.



Ainsi, du 25 au 27 juillet 2022, les participants vont se pencher sur ce thème central "Leadership féminin au sein des médias : rôle des médias dans le renforcement du Leadership des femmes."



Ce dimanche 24 juillet sont prévues les réunions du bureau international et du comité international qui seront bouclées dans l'après-midi par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire.



Le lundi 25 juillet sera consacré à l'ouverture de la séance des 49èmes Assises de l'Union Internationale de la presse francophone en présence du président de l’Union Internationale de la presse francophone, M. Madiambal Diagne, du chef du gouvernement (Maroc), M. Aziz Akhennouch, du Premier ministre de la République du Togo, Mme Victoire Tomegah Dogbé, du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication (Maroc), M. Mehdi Bensaïd. Elle sera suivie d'un dialogue Intergénérationnel ainsi que d'une table ronde qui sera axée sur le Leadership féminin dans les entreprises de presse : États des lieux, expériences réussies, mesures pro-actives (formation, Benchmark), travail de plaidoyer.



Des ateliers seront initiés sur " les médias et Entreprenariat: les femmes résistent-elles à l'exercice du pouvoir", "Quel espace d'expression pour les femmes au pouvoir dans les médias" et les "Réseaux sociaux, médias digitaux : De Nouvelles idées reçues de l'image de la femme ou des nouveaux espaces de l'égalité", entre autres.



D'autres tables rondes seront également au menu avec ces différents thèmes : "Le pouvoir médiatique au féminin: le rôle des médias pour une participation accrue des femmes et des hommes à la production et à la prise de décision, "leviers et actions pour améliorer le pouvoir éditorial et managerial des femmes dans les médias et lutter contre l'écart salarial", etc...



Il faut rappeler que tout au long des Assises, l'université organisera des visites de l'UM6P et son écosystème...