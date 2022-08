Maristes : La centrale électrique submergée après les fortes pluies hier… La zone dans l’obscurité !

Il est difficile à Dakar, de trouver une zone épargnée par les 126 mm de précipitations qui sont tombées hier. Plusieurs zones sont inondées. Après le passage au parc de Hann, le gouverneur de Dakar et ses équipes se sont dirigés vers les Maristes.



Un quartier également envahi par les eaux. Mais le plus inquiétant, c’est cette centrale qui participe à la distribution d’électricité qui est submergée par les eaux de plus. Un risque bien mesuré par le gouverneur de Dakar sur place pour trouver les moyens de pompage de ces eaux. Al Hassan Sall est, au moment où ces lignes sont écrites, en train de trouver des solutions avec les équipes sur place pour sortir les populations de cette situation inquiétante. L’électricité est actuellement coupée pour sécuriser les lieux ce qui explique entre autres les délestages notés depuis hier.