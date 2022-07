Marie Khémesse N. Ndiaye parlant du nouveau CHN de Saint-Louis : « Cette structure va participer à rapprocher l’offre sanitaire des populations »

La ministre de la santé et de l’action sociale s’est félicitée de la nouvelle infrastructure sanitaire qui devra voir le jour dans 18 mois.



La venue du président Macky Sall est symbolique à plusieurs titres. D’abord venu pour inaugurer l’aéroport de Saint-Louis, qui porte le nom de Ousmane Masseck Ndiaye, mais aussi pour se rendre au site de relogement des sinistrés de Guet-Ndar à Diouroup.



Le président Macky Sall en présence du ministre de la santé et de l’action sociale a officiellement posé la première pierre de l’hôpital national de Saint-Louis qui répondra aux normes internationales et sera un hub dans le domaine de la santé.



La ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye a reconnu, au micro de Dakaractu que ce bijou sanitaire va bien répondre à cette exigence ancienne des populations qui consiste à les rapprocher des soins de qualité. « Cette activité rentre dans le cadre du rapprochement des soins de santé vers les populations. Mais je les invite également à respecter le pyramide sanitaire car l’État du Sénégal travaille à la réhabilitation des structures sanitaires. Ce qui veut dire que des postes de santé en passant par les centres de santé jusqu’aux hôpitaux, les dispositions idoines seront prises pour que les patients puissent être pris en charge », soutient la ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye.