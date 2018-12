Mardi du Numérique : Ismaïla Madior Fall : « Il est impossible de censurer l’internet au Sénégal »

Les « Mardi du Numérique », ce 18 décembre, se sont tenus à l’hôtel Savana, sous la présence effective du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Lors de ce panel du jour, il s’agissait d’une conférence, suivie d'atelier, expositions, et surtout d’une discussion entre le ministre et les panélistes au sujet du plan stratégique Sénégal Numérique 2025.

A ce titre, le garde des sceaux est revenu sur la question de la censure de l’internet au Sénégal et regrette qu’il y ait une incompréhension de l’article 27 du code des télécommunications. Il rassure en ces termes : « tout le monde est conscient qu’il est impossible de censurer l’internet au Sénégal. On ne peut pas être en 2018 et parler de censure. » Il avance que le rôle de l’État c’est de garantir le libre accès aux internautes. Il rappelle toutefois, le rôle de l’ARTP en ce qui concerne la régulation des contenus diffusés sur la toile.