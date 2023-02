Marche pacifique pour la libération de Nit Doff/ Cheikh Oumar Diagne : « Dans ce pays, nous devons respecter la dignité humaine »

Très connu à travers l'association And Samm Jikko Yi, Cheikh Oumar Diagne a aussi été parmi les souteneurs du rappeur Nitt Doff et d’Hannibal Jim arrêtés récemment. Cheikh Oumar Diagne se dit profondément écœuré de voir, d’honnêtes sénégalais être persécutés pour avoir simplement manifesté leur opinion. Selon le combattant des droits humains, le soutien à ces « prisonniers politiques » doit être manifeste ! Une raison suffisante pour expliquer sa présence à cette marche pacifique organisée ce mercredi et qui part du rond-point Sam pour se terminer devant le ministère de la culture.