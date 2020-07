Marche de protestation : Le SYTJUST exige l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement.

En grève depuis le 15 juin dernier, le syndicat des travailleurs de la justice a battu le macadam ce matin du mardi pour exiger l’application du protocole d’accord signé avec le gouvernement du Sénégal ainsi que la publication des décrets y afférents dans le journal officiel.



Maître Ayé Boun Malick Diop et ses camarades qui ont paralysé depuis quelques temps le secteur de la justice, réclament la mise en œuvre du protocole d’accord signé avec le gouvernement le 17 octobre 2018.



Ils exigent également la publication des décrets dûment signés par le président de la République, leur publication au journal officiel, l’organisation des formations préalables et le reclassement des travailleurs de la justice dans leur nouveau corps et hiérarchie.

Nous y reviendrons...