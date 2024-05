Marche contre Israël : Le soutien des Sénégalais au peuple Palestinien

La mobilisation d la communauté palestinienne à Dakar n’est pas l’affaire du peuple de Gaza. Elle concerne également le peuple sénégalais. Plusieurs personnalités ont été aperçues à la marche initiée ce dimanche par l'Africaine de Médiation, de Gestion et de Règlement de Conflits (AMGRC) en partenariat avec l'Ambassade de l'État de Palestine à Dakar.

Au delà de l’aspect musulman, les citoyens sénégalais ont considéré que justice doit être rendue au peuple Palestinien qui subit depuis plusieurs mois les exactions de lÉtat hébreu qui ont causé plus de 50.000 morts, 90.000 blessés et plus de 20.000 blessés.