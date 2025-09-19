Marche "Rappel à l'ordre": Pape Malick Ndour fustige l’arrestation des détenus d’opinions et politiques

L’ex ministre de la jeunesse sous le régime de Macky Sall , Pape Malick Ndour a aussi participé à la marche pacifique organisée par le mouvement rappel à l’Ordre. Dans la foulée, ce dernier a exprimé ses inquiétudes sur de nombreuses arrestations des personnalités politiques ou des simples citoyens dont Badara Gadiaga et Abdou Nguer qu’il qualifie de « détenus d’opinions » .

De son point de vue, cela n’est pas conforme à la constitution , ni à la liberté d’opinion. Quant à Lat Diop, Mansour Faye et Farba Ngom et Moustapha Diop, ils sont des détenus politiques. Ce qui pour lui, n’est pas conforme à la constitution. Ainsi, souligne-t-il: " Pastef doit savoir que le rapport de force n’est pas une continuité car un état plus puissant qu’eux était ici et qu’ils tomberont dans le futur », dit-il.