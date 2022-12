Marathon budgétaire 2023 : Le ministère de la Microfinance se présente un budget de près de 14 milliards

Le projet de budget du ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire est arrêté à 13.929.657.561 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.





Ainsi, ce budget est subdivisé en trois programmes : le programme 2102 qui destiné à la promotion de la microfinance pour la somme de 11.577.815.169 FCFA ; la promotion de l’Économie sociale et Solidaire pour 1.277.494.039 FCFA et enfin le pilotage, la coordination et la gestion administrative pour la somme de 1.074.348.353 FCFA...