Mansour SY, ancien ministre du travail : « Mademba Sock était un syndicaliste mature et pondéré »

Pour avoir connu le défunt syndicaliste Mademba Sock, l’ancien ministre de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, Mansour Sy, est venu ce matin au cimetière de Yoff, pour apporter réconfort à la famille syndicale qui a perdu un de ses pionniers. Avec ses anciens collaborateurs dans le département ministériel, l’ancien ministre se rappelle du comportement exemplaire de Mademba Sock : « Je l’ai connu avant qu’il ne soit à la tête du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (Sutelec).







C’était un ami et confident. Quand j’ai perdu ma mère, il fait partie de ceux qui se sont présenté aux funérailles à Guinguinéo. C’est une personne humble qui vient de nous quitter. J’ai même travaillé avec lui dans des coalitions de centrales syndicales. Une personne pieuse et courageuse et qui est plein de compétences, mature et apte à faire toutes sortes de négociations. Il a accompli sa part dans le monde syndical » a laissé entendre l’ancien ministre du travail qui dit connaître le défunt.







Par ailleurs, Mansour Sy invite les syndicalistes à prendre Mademba Sock comme référence et à poursuivre son œuvre qui a toujours été pour le rayonnement du syndicalisme au Sénégal.