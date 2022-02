Manque de travail décent, revenus insuffisant et précaire : Les dimensions cachées de la pauvreté .

Afin d’améliorer la compréhension globale de pauvreté multidimensionnelle, le mouvement international ATD Quart Monde, en collaboration avec des chercheurs de l’université d’Oxford, a lancé en 2016 un projet de recherche international dans six pays (Bangladesh, Bolivie, France, Tanzanie, Royaume-Uni et États-Unis) pour identifier les dimensions clés de la pauvreté et leurs relations.



Ce processus a permis d’identifier neuf dimensions clés de la pauvreté qui, malgré les différences d’un pays à l'autre, sont étonnamment similaires. Six dimensions de ces dimensions étaient auparavant cachées ou rarement prises en compte dans les discussions politiques.



À côté des privations plus familières liées au manque de travail décent, à l’insuffisance et la précarité des revenus et aux privations matérielles et sociales. Il existe aussi trois dimensions relationnelles, celles-ci attirent l’attention sur la manière dont les personnes qui ne sont pas confrontées à la pauvreté affectent la vie de celles qui le sont : « maltraitance sociale, institutionnelle et contribution non reconnue. Le rapport d’indiquer également que « ces trois dimensions qui constituent le cœur de l’expérience de la pauvreté placent l’angoisse et l’action des personnes au centre de la conceptualisation de la pauvreté telles que : la maltraitance sociale, maltraitance institutionnelle et contributions non reconnues »