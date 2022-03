Manque d'eau à Dakar : les banlieusards dans tous leurs états face à l’ouverture tardive des robinets.

L’eau est la source de la vie, il est d’une importance capitale et indispensable au peuple. Mais dans certaines zones de la banlieue les habitants rencontrent d’énormes difficultés pour pouvoir bénéficier de ce liquide précieux.



Aux Parcelles Assainies, les habitants précisent rester deux à trois jours sans pour autant voir les robinets couler. Pour ces habitants des Parcelles Assainies et des HLM, la veille est souvent obligatoire car c’est aux alentours de trois heures du matin que les robinets s'ouvrent, leur permettant ainsi de remplir leur réserve, mais pour la plupart des cas, l’eau n’est pas d’une utilité capitale de par son impureté.



Pour éviter tous ces désagréments, ces banlieusards se tournent souvent vers les puits ou les robinets publics, mais dans ce cas, la situation devient de plus en plus difficile du fait des altercations qui y sont notées.



Ces citoyens interpellent ainsi le gouvernement pour un règlement définitif de leur calvaire...