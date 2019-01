Mankeur Ndiaye prône le ‘’’renforcement des capacités de nos pays en expertise technique juridique et financière’’

L ’ ancien chef de la diplomatie S énégalaise, M ankeur N diaye, est d ’ avis que l a gestion des ressources naturelles doit apporter les meilleurs avan tages aux citoyens grâce à un cadre juridique clair et à des institutions compétentes . C e, comme le mentionne l’un des principes fondamentaux de la Charte des ressources naturelles. N ommé , dans un passé récent , à la tête du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie) du Sénégal, il a évoqué la nécessité de préparer nos populations à la gestion de ces ressources.



‘ ’ Notre pays se situe en bonne positi on avec les réformes entamées comme celles qui portent sur le C ode minier, le C ode pétrolier, la loi sur le contenu local, celle sur le p artage des recettes, entre autres. Mais, pour arriver à des contrats pétroliers plus équitables en terme d’exigences fiscales et de justice sociale, il nous faut travailler au renforcement des capacités de nos pays en expertise technique juridique et financière’’, a dit l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Dans ses propos prononcés à l’occasion du Colloque sur le droit des activités pétrolières et gazières initié par le ministère de la Justice (les 18 et 19 janvier 2019 à Dakar), il a souligné que ‘’l a chose juridique occupe une place pionnière dans la chaîne de valeur des industries extractives. C’est ce qui détermine l’ensemble des règles régissant le secteur extractif de l’octroi des permis et licences au partage et à l’utilisation des revenus. Donc, ce colloque est une belle occasion pour réfléchir sur les enjeux juridiques liés à l’exploitation du pétrole et du gaz dans notre pays’’.