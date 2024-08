Manifestations de juin 2023: Les familles des victimes réclament justice et l’abrogation de la loi d’amnistie

À Ziguinchor et Bignona, on exige toujours la lumière sur les dernières manifestations qui n’ont pas été sans conséquences. C'est un jour de 04 août 2023 que Mame Thiemo Daha Ba a été tué lors des manifestations politiques dans les rues de Ziguinchor et plus exactement dans le quartier de Grand-Dakar. Pour rendre hommage à tous nos frères martyrs qui sont tombés sous les balles des personnes jusque-là non-identifiées dans les rues de Ziguinchor et de Bignona», le porte-parole du collectif des victimes des manifestations dans les régions de Ziguinchor et de Bignona dont les propos sont relayés par nos confrères de Libération, réclame justice. « Nous pensons qu'un Etat serieux ne doit pas laisser passer cette affaire», a ajouté Omar Sakho qui, au nom de son collectif, demande l'annulation de la loi d'amnistie pour permettre l'ouverture de poursuites judiciaire à l'encontre des commanditaires et auteurs des assassinats des jeunes à Ziguinchor en mars 2021 et juin 2023 ».