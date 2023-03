Manifestations de YAW : Abdou Mbow avertit les leaders de YAW et leur demande de cesser de manipuler les populations

La république ne va pas se laisser faire face à "l'irresponsabilité" des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). C'est l'avis du porte-parole national adjoint de l'Alliance pour la République (APR), Abdou Mbow, qui demande ainsi aux leaders de la coalition YAW d'arrêter de manipuler les populations.

En effet, selon lui, "depuis quelques jours les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) appellent à la révolte, à la sédition et à la désobéissance civile avec à sa tête Ousmane Sonko". D'après lui, les leaders de YAW veulent semer le chaos dans ce pays. "Cette spirale de violence qu'ils veulent installer dans ce pays ne passera pas", fulmine Abdou Mbow. Qui invite la république à prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur barrer la route. "Nous sommes dans un pays de droit et les lois et règlements doivent être respectés scrupuleusement", dira-t-il.

Cependant, le porte-parole adjoint national de l'Apr dénonce ces agissements de l'opposition. "Je dénonce avec la dernière énergie l'irresponsabilité des leaders de Yewwi Askan Wi (YAW) qui, aujourd'hui, travaillent à tout faire pour embraser le pays", déclare-t-il. Et d'ajouter : "Nous allons nous mobiliser partout pour défendre la république".