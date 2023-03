Manifestations à Ziguinchor : un groupe de 48 manifestants dont 8 mineurs acquittés, une quarantaine jugée ce 24 mars.

Le procès des détenus mineurs arrêtés à Ziguinchor lors des évènements du 16 mars dernier a été jugé et vidé, ce 22 mars. Il s’agit de 8 mineurs qui ont tous bénéficié d’un acquittement. Ils étaient poursuivis pour trouble à l’ordre public.



Mardi, un premier groupe de 40 manifestants arrêtés à Oussouye, Ziguinchor et Bignona lors des affrontements avec les forces de l’ordre dans le sud du pays, ont été attraits devant la barre du tribunal correctionnel de Ziguinchor. Les 5 prévenus de Oussouye et les 16 de Ziguinchor ont tous été acquittés sauf un seul de Ziguinchor qui a écopé d'un mois d’emprisonnement assorti de sursis. Ce dernier avait été poursuivi pour outrage à un agent. Pour ce qui concerne les prévenus de Bignona au nombre de 18, le délibéré a été fixé au 28 mars prochain.



Par ailleurs, une quarantaine de personnes interpellées qui constituent le deuxième groupe seront jugées, ce 24 mars, pour déterminer leur sort.



Un pool d'avocats dirigé par Me Djiby Diagne a défendu les dossiers des prévenus.