Manifestations Pastef : Sécurité pointue entre Keur Gorgui et le centre ville… À l’UCAD des étudiants sensibilisent sur la préservation des biens publics

De la cité Keur Gorgui, lieu où habite le leader de Pastef via la VDN jusqu’à l’Ucad, point de rassemblement des manifestants, les GMI ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens publics. En effet, le constat est fait suite à un tour effectué dans les zones respectives à quelques minutes de la tenue de la manifestation organisée par Ousmane Sonko.

Et même si elle n'est pas autorisée par le préfet, le Pastéfien en chef, dans son discours tenu hier dans la soirée, avait confirmé sa décision d’aller à l’encontre de la loi, non sans y inviter les militants et sympathisants.

Un appel auquel comptent répondre certains tandis que d’autres ne pensent guère s’y rendre. D’ailleurs, ces derniers optent pour conscientiser leurs camarades à la préservation des biens publics lors des manifestations.