Manifestation contre la cherté de la vie : Guy Marius Sagna et Abdou Karim Guèye sont arrivés à la place de la nation enfermés dans leurs véhicules.

On dirait que c’est une nouvelle stratégie que les leaders activistes de Frapp et de « Nittu Deugg » ont déroulé pour prendre part à la marche de dénonciation des conditions de vie difficiles des citoyens. Abdou Karim Guèye et Guy Marius Sagna ont marqué leur présence à la place de la nation mais cloîtrés dans leurs véhicules qu’ils ont verrouillés refusant strictement de descendre malgré les instructions des policiers sur place qui les demandent d’ouvrir la porte.

L’activiste, Pape Abdoulaye Touré qui est membre des organisateurs a été arrêté après qu’il ait scandé des mots sur la vie chère avec certains de ses camarades.