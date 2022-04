Manifestation avortée du COLICOD : les protestants ont été libérés

Les sept contestataires arrêtés lors de la manifestation du collectif pour la libération de Cheikh Omar Diagne ont finalement été libérés. Thierno SALL, Ousmane SARR, Beyna GUEYE, Baye NIASS, Modou MBAYE, Abdou Karim GUEYE dit Xrum Xax et enfin Poulo bou Foumou Fala avait été arrêtés en début d’après-midi sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Rappelons que la manifestation avait été interdite par le Préfet de Dakar pour les motifs de trouble à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Certains membres du COLICOD avaient passé outre. Le collectif indique qu’il communiquera ses plans d'action dans les jours à venir.