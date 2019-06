Manifestation « AAR LI NU BOK » : « Respectez les forces de défense et de sécurité » (Cheikh Ndiaye)

Le Conseiller Municipal à la mairie de Grand-Yoff, Cheikh Ndiaye, trouve inacceptable la manifestation non autorisée d'hier de l’opposition, et imposée, par défiance à l'autorité administrative. Une occasion selon lui de constater de façon tangible, le manque de respect notoire et inacceptable à l'endroit de nos forces de sécurité qui ne veillent qu'au respect de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Cheikh Ndiaye de rappeler que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui délivrent les autorisations ou les refus de manifestation, mais sont strictement mobilisées pour le maintien de l'ordre en pareil cas. Selon lui, le pire a été évité hier par leur professionnalisme puisqu'ils ont été éprouvés par des irresponsables. Heureusement, dira-t-il, la retenue, l'esprit de dépassement et le professionnalisme des forces de sécurité ont pris le dessus et le pire a été évité de justesse.