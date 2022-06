Manif du 17 juin : Barthélémy Dias appelle à une forte mobilisation.

Le maire de la ville de Dakar a déjà lancé les hostilités en informant que leur coalition sera bien dans la rue pour manifester le 17 juin prochain à la Place de la nation. Hier à l’occasion d’une visite dans la banlieue de Dakar, Barthélémy Dias signe et persiste : « Je suis un homme politique et j’ai le droit constitutionnel de manifester et de faire des mobilisations avec mes militants dans la discipline », a prévenu l’édile de la ville de Dakar.



Le responsable de la coalition Yewwi Askan Wi s’attend à une mobilisation plus forte que celle de la semaine dernière. Il en appelle ainsi à l’adhésion de toutes les composantes particulièrement ceux qui sont préoccupés par le recul démocratique qu’il dénonce et qui est, selon lui, entretenu par le régime du président Macky Sall.