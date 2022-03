Manif contre le parrainage / Guy Marius Sagna raconte son arrestation, parle de torture policière et annonce une plainte : « J’ai été embarqué dans une voiture L200 et déposé entre Thiès et Diamniadio à 50km de Dakar… »

L’administrateur général du mouvement Frapp a tenu un point de presse avec d’autres organisations politiques et de la société civile qui ont vu leurs membres être arrêtés hier devant le ministère de l’intérieur après avoir bravé les interdictions préfectorales concernant la marche contre le système de parrainage.



Guy Marius Sagna a raconté des scènes de torture quand ils ont été arrêtés. Après quelques heures au niveau du commissariat central, Guy Marius Sagna et d’autres camarades parmi lesquels on peut citer Dame Mbodj de la coalition citoyenne "Le Peuple" et Karim Xrum Xax de Nittu Deugg, ont été dispersés sur tout le territoire national tard dans la nuit. « Moi, j’ai embarqué à bord de voiture L200 et déposé en pleine nuit entre Diamniadio et Thiès. Le comportement de ces hommes de tenue est totalement inacceptable », regrette l’activiste.



De même, les autres détenus ont tous, tour à tour, exprimé les moments difficiles hier au cours de leur arrestation. Pour le leader de Frapp et ses camarades, ces agissements n’honorent pas la corporation qui est censé, dit-il, « protéger les populations ».



En conséquence, il annonce une plainte ainsi que les autres activistes pour que ces autres actes de torture soient sanctionnés.