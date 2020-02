Mandats du Président Macky Sall : Cheikhou Oumar Sy dément Mbaye Ndiaye

« Il est désolant et cynique, à la limite, de voir M. Mbaye Ndiaye vouloir nous faire croire que le soleil se lève à l'Est. Nous faire croire que le Président Macky Sall est à son premier mandat est juste une insulte aux citoyens et citoyennes qui ne cessent de voir leur Constitution violée par des politiques qui s'accrochent sans état d'âme aux délices du pouvoir au point d'oublier qu'ils doivent donner l'exemple à cette jeunesse qui de plus en plus les rejettent », a aussi dit Cheikhou Oumar Sy.





« Nous avons combattu Me Abdoulaye Wade pour les mêmes travers. Aujourd'hui venir entendre, après 8 années de pouvoir, des personnes nous dire que les premiers 7 ans du Président Macky Sall n'ont jamais existé, on a qu'une envie : les envoyer tous à Wuhan. Mieux vaut aider le Président de la République à ce qu'il sorte par la grande porte et ne pas essayer de mettre le pays sous tension juste pour assouvir des désirs despotiques. Le débat, je le répète, n'est point constitutionnel mais un débat de morale, d'éthique et de valeurs », a-t-il tenu à faire savoir en outre.

Enfin, l’ancien député d’indiquer que la jeunesse est assez avertie et a aussi l'ambition d'apporter sa compétence, son savoir-faire et sa vision à la construction de notre Nation. « Ayez la générosité et l'humilité de passer le relais avec toute la dignité requise », a-t-il conseillé...