Manchester United : Un prince saoudien pour le rachat du club à plus de 3000 milliards.

La famille Glazer, propriétaire de Manchester United, aurait reçu deux offres du Prince d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman, qui aurait proposé 3,5 milliards d’euros pour racheter le club anglais. Une offre colossale rejetée par les dirigeants américains du club le plus titré d’Angleterre. Les frères Glazer attendraient une troisième proposition, bien plus importante.



…Une offre de plus de 4,6 milliards d’euros (3013 milliards F CFA)



Le Daily Mirror affirme que Mohammed bin Salman pourrait proposer cette fois 4,6 milliards d’euros (3013 milliards F CFA). Le tabloïd anglais a consulté des analystes financiers et pour eux, les propriétaires actuels ne pourraient léguer Manchester United qu’en cas d’offre supérieure à 4 milliards d’euros. Si ce rachat a lieu, ce serait alors la plus grosse vente d’un club, tous sports confondus.