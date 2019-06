Management et Innovation / L’IAM accueille du 11 au 14 juin la 28ème conférence annuelle de l’AIMS en Afrique subsaharienne.

L’Institut supérieur de Management abrite du 11 au 14 juin, la 28ème édition de la conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS). Une première en Afrique subsaharienne qui a l’impérieux devoir de développer des approches innovantes pour faire peser tout son poids dans le monde des affaires. Au cours de ses quatre jours de réflexion, d’imminents chercheurs venus d’Europe, d’Amérique, d’Afrique débattront autour du thème : « la pensée managériale à l’épreuve des forces de disruption ». En effet, face aux changements radicaux et profonds engendrés par des phénomènes comme l’usage des nanotechnologies, le développement de la technologie blockchain, les big data, le mobile banking, le sharing entre autres, les entreprises ont l’obligation de réinventer leur stratégie et les modèles économiques y afférents.

Pour le Pdg du groupe IAM, Moustapha Mamba Guirassy, on assiste à un changement de paradigme en Afrique qui impacte sur le management et le leadership. Pour lui, « l’Afrique a beaucoup de choses à offrir à l’humanité tout entière et aux sciences du management ».

Au menu des échanges, plus de 100 articles répartis en 28 ateliers, 5 table-rondes, une session de controverse et deux conférences de haut niveau sont prévus à l’IAM.