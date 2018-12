Mame Mbaye Niang tacle la "POSE": «J'espère qu'ils vont observer une pause et nous laisser y aller»

La réplique à la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE) mise en place la semaine dernière par l'opposition ne s'est pas fait attendre. Les premières flèches décochées à partir du pouvoir vers cet ensemble qui regroupe les principales forces de l'opposition proviennent de Mame Mbaye Niang. C'est en marge d'un meeting de ralliement qu'il présidait à Bambilor ce samedi 15 décembre, que le ministre du Tourisme a lancé des pierres dans le jardin de la trouvaille de Mame Adama Guèye. "J'espere qu'ils vont observer une pause et nous laisser y aller", a ironisé Mame Mbaye Niang pour qui, il n'est plus possible de décrédibiliser la tenue d'élections au Sénégal. Le ministre veut pour preuve de la bonne foi du pouvoir toutes les mesures prises pour des élections transparentes.