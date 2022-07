Mame Cheikh tué par sa cliente aux PA : ce que révèle l’autopsie selon les collègues du tailleur.

Comme à chaque approche d’évènement religieux, des tailleurs et leurs clients sont souvent à couteaux tirés pour des commandes non honorés. C’est ce que semble révéler l'affaire qui s’est déroulée aux Parcelles Assainies mettant aux prises le défunt tailleur répondant au nom de Mame Cheikh et sa cliente. Tout est parti de tissus que le tailleur devait coudre pour la dame moyennant la somme de 4.000 Fcfa.



D’après les collègues du défunt tailleur, Mame Cheikh aurait reçu un coup d’objet contondant sur la tête occasionnant une coagulation de sang interne qui lui a été fatale. Il a finalement rendu l’âme les heures qui ont suivi. Selon les témoignages, la dame impliquée dans ce meurtre continue à vaquer à ses occupations sans être inquiétée malgré une plainte déposée par le défunt avant que ne survienne le drame.



« Mame Cheikh avait déposé une plainte contre la dame lorsqu’elle est venue lui créer des histoires. Il disait que celle-ci cherchait à l'empêcher de tirer profit de la fête de Tabaski », a expliqué un des collègues de Mame Cheikh.