Mame Boye Diao : «Kaolack sera un hub maritime qui va concurrencer des pays de la sous-région et booster l’économie»

Le développement du Sénégal ne peut se faire si Kaolack continue de ne pas bénéficier des politiques économiques du Sénégal. Lors de son étape au Sine-Saloum, le leader de la coalition « Diao 2024 » est revenu sur son programme de développement une fois élu à la tête du pays au soir du 24 mars 2024. Selon lui, « Kaolack doit être un hub maritime qui va concurrencer des pays de la sous-région et booster l’économie ».



Une fois mis en place, ce port devra permettre d’installer une connectivité avec presque toutes les régions du Sénégal « à travers une transformation sérieuse ». Car, dira-t-il, cette ville est à la fois, le carrefour et le cœur du Sénégal et n’a rien fait pour mériter cette mise à l’écart dans les politiques économiques de développement de l'Etat.



Aussi, est-il d’avis que si les Sénégalais portent leur choix sur lui, « l'État va accompagner les populations dans leurs activités génératrices de revenus pour le développement économique d’un pays ».