Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »


Mamadou Touré, ministre ivoirien de la jeunesse et porte-parole adjoint du Gouvernement, qui a séjourné au Sénégal dans le cadre du Forum Africain sur les systèmes alimentaires, s’est prononcé sur la candidature d’Alassane Ouattara à un quatrième mandat présidentiel.

Il a rappelé que le chef de l’État avait initialement annoncé, en mars, son intention de ne pas briguer un nouveau mandat. Mais, selon lui, le décès du Premier ministre en juillet a changé la donne. « À trois mois et demi de la clôture des candidatures, nous avons estimé qu’il pouvait devenir notre candidat, d’autant plus que la Constitution ne l’interdisait pas. Ce choix a été fait à l’unanimité », a-t-il expliqué au cours d'un échange avec la presse Sénégalaise. 

Mamadou Touré a insisté sur le rôle du Conseil constitutionnel et sur la révision de la Constitution en 2016, rejetant les accusations de l’opposition. « La fermeté du président a permis de maintenir le cap. Il ne s’agit pas d’exclure qui que ce soit, mais d’une responsabilité politique face aux défis du pays », a-t-il ajouté.

Le ministre a également mis en avant les enjeux économiques et régionaux; les défis sécuritaires.  « Aujourd’hui, le Sénégal et la Côte d’Ivoire portent l’UEMOA. Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ne cotisent plus et nous ne sommes pas à l’abri d’une dévaluation. Dans ce contexte international, il faut un leadership fort. Ouattara a le meilleur profil », a-t-il soutenu, tout en soulignant la qualité de l’équipe gouvernementale mise en place par le président.

 

Répondant aux critiques de l’opposition, Mamadou Touré a estimé que celle-ci devait s’organiser pour incarner une véritable alternance politique. Il a également rappelé que certains leaders, à l’image de Laurent Gbagbo, ont été rendus inéligibles par des décisions judiciaires.

