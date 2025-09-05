Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »

Mamadou Touré, ministre ivoirien de la jeunesse et porte-parole adjoint du Gouvernement, qui a séjourné au Sénégal dans le cadre du Forum Africain sur les systèmes alimentaires, s’est prononcé sur la candidature d’Alassane Ouattara à un quatrième mandat présidentiel.



Il a rappelé que le chef de l’État avait initialement annoncé, en mars, son intention de ne pas briguer un nouveau mandat. Mais, selon lui, le décès du Premier ministre en juillet a changé la donne. « À trois mois et demi de la clôture des candidatures, nous avons estimé qu’il pouvait devenir notre candidat, d’autant plus que la Constitution ne l’interdisait pas. Ce choix a été fait à l’unanimité », a-t-il expliqué au cours d'un échange avec la presse Sénégalaise.



Mamadou Touré a insisté sur le rôle du Conseil constitutionnel et sur la révision de la Constitution en 2016, rejetant les accusations de l’opposition. « La fermeté du président a permis de maintenir le cap. Il ne s’agit pas d’exclure qui que ce soit, mais d’une responsabilité politique face aux défis du pays », a-t-il ajouté.



Le ministre a également mis en avant les enjeux économiques et régionaux; les défis sécuritaires. « Aujourd’hui, le Sénégal et la Côte d’Ivoire portent l’UEMOA. Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ne cotisent plus et nous ne sommes pas à l’abri d’une dévaluation. Dans ce contexte international, il faut un leadership fort. Ouattara a le meilleur profil », a-t-il soutenu, tout en soulignant la qualité de l’équipe gouvernementale mise en place par le président.

