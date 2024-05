Mamadou Thior (CORED) sur la Présidentielle 2024 : « Dans de nombreux pays africains, la presse aurait joué un rôle de pyromane ! »

Lors d'un atelier ce jeudi sur le rôle des médias dans les processus électoraux, notamment lors de la dernière élection présidentielle au Sénégal, Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), a salué le professionnalisme de la presse nationale. "Dans beaucoup de pays africains, la presse aurait joué un rôle de pyromane", a-t-il déclaré, magnifiant le modèle démocratique et la liberté de la presse sénégalaise.



Déplorant les cas de désinformation, il a invité la corporation à faire davantage preuve de professionnalisme et de rigueur. « Les professionnels des médias ont agi de manière responsable, même si le CORED a dû déplorer certains manquements que nous avons pu corriger à travers nos communiqués et les appels téléphoniques. Depuis 2000, nous avons beaucoup d'acquis à préserver. Avec l'explosion des réseaux sociaux, on confond souvent média et réseaux sociaux. Il y a des situations où ce sont les réseaux sociaux qui montrent la voie, et c'est là que c'est dangereux ! »