Mamadou Niang sur Bamba Dieng : "J'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Marseille pour échanger"

L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et attaquant de l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang était au stade Lat Dior de Thiès ce samedi à l'occasion du match des Lions contre la Namibie. Ravi de la victoire des Sénégalais 4-1, il s'est aussi prononcé sur la pépite de l'OM, Bamba Dieng et sa fulgurante percée.

D'après lui, le gamin a tout pour réussir dans le haut niveau même s'il doit encore beaucoup travailler. "J'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Marseille pour échanger" a-t-il fait savoir au micro de Dakaractu tout en révélant qu'il est plus souvent à Dakar qu'il n'y paraît, pour gérer ses affaires, en toute discrétion...