Mamadou Mamour Diallo : « J’ai entendu l’appel à l’unité du Khalife et je tends la main à Moustapha Diop pour relever ensemble tous les défis qui nous interpellent ».

Le directeur des domaines, président du mouvement ‘’Dolli Macky’’, Mamour Diallo a été parmi les personnalités les plus en vue à l’accueil du Chef de l’Etat, ce 10 janvier à Louga pour les besoins de la Ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, père de l’actuel Khalife de la communauté omarienne, Thierno Bachir Tall. Mamour Diallo a salué le discours du Khalife qui a appelé à l’unité et entend œuvrer dans cette dynamique. ‘’J’ai entendu l’appel à l’unité du Khalife et je tends la main à Moustapha Diop pour relever ensemble tous les défis qui nous interpellent’’, dira le leader du mouvement ‘’Dolli Macky’’. Le directeur des impôts a par ailleurs salué la mobilisation des militants de son mouvement qui ont réservé un chaleureux accueil au Chef de l’Etat, Macky Sall.